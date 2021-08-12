البحرين: مغادرة جميع المرتزقة من ليبيا ضرورة.. وندعم إجراء انتخابات ديسمبر

عقد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، اجتماعا الأربعاء، مع هايكو ماس وزير خارجية الألماني بحضور وفدين من البلدين، معربا عن تقدير المملكة لدور ألمانيا النشط في الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة الليبية.

وقال «الزياني»، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، «إن شعوب منطقة الشرق الأوسط عانت كثيرًا ولفترة طويلة من انعدام الأمن والاستقرار، منوهًا بجهود جمهورية ألمانيا الاتحادية في استضافة مؤتمري برلين1 وبرلين2 حول ليبيا.

وجددًا وزير الخارجية البحريني الدعوة إلى المجتمع الدولي لمساندة الحكومة الانتقالية في ليبيا، وضرورة مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من دولة ليبيا، مؤكدًا دعم مملكة البحرين لجهود المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أهمية أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بأكملها، ولحدود أوروبا الجنوبية، معبرًا عن أمله بوقوف الأصدقاء في أوروبا إلى جانب الرئيس قيس سعيد والشعب التونسي في مكافحة الفساد، وإنهاء المأزق السياسي، وضمان أن تمضي البلاد قدمًا نحو الازدهار والاستقرار والحكم الرشيد.