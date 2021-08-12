محلل سياسي: الإخوان يفشلون خارطة الطريق لخوفهم من الانتخابات

قال المحلل السياسي الدكتور يوسف الفارسي، إن الوصول إلى القاعدة الدستورية تؤرق الشعب الليبي.

وقسّم الفارسي أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى وطنيين يقابلهم في الطرف الآخر “تيار الإسلام السياسي الذي يريد خروج قاعدة دستورية حول الانتخابات تتوافق مع آرائه وليست ضد توجهاته”.

وأضاف الفارسي خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن “تيار الإسلام السياسي (في إشارة إلى الإخوان) يريد استمرار عدم التوافق على القاعدة الدستورية لاستمرار الوضع القائم وعدم الذهاب إلى الانتخابات حتى لا يفشل”.

ولفت إلى أن “أعضاء الإخوان في الملتقى السياسي الليبي هم من يفشلون استكمال خارطة الطريق أو أي تقدم في مشروع القاعدة الدستورية”.