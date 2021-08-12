لنقي: تعديل خارطة الطريق بداية انهيار ليبيا

حذرت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي من أن إفشال مسار القاعدة الدستورية من قبل قوى الأمر الواقع لعرقلة الانتخابات، سيكون له نتائج وخيمة.

لنقي، وفي تغريدة على ” تويتر”، قالت: “إن تسويق البعض أن الأمور اليوم قد اختلفت عما كان الوضع عليه في نوفمبر الماضي، ومن ثم هناك حاجة ماسة لتعديل خارطة الطريق، هو بداية ‎الانهيار والتشظي وليس فقط الانقسام”.

وأشارت عضو الملتقى إلى أن اختيار السلطة التنفيذية جاء من أجل هدف واحد وهو توحيد المؤسسات للإشراف على الانتخابات لتجديد الشرعية السياسية.

وأردفت: “إذا فُتحت خارطة الطريق للتلاعب بدعوى التفسير من قبل وكلاء قوى الأمر الواقع، فذلك يعني انتهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية السياسية التي استندت على خارطة الطريق”.

وأكدت لنقي أن المشكل الذي نواجهه اليوم هو أن السلطة التنفيذية الحالية شرعيتها مطعون فيها منذ اليوم الأول، لما شاب عملية اختيارها من شبهات فساد في عملية للأسف قادتها الأمم المتحدة، متابعة: “ومن ثم فإن تقويض خارطة الطريق اليوم يعني تقويض كل ما ترتب على هذا المسار”.

واختتمت: “فليستعد الليبيون لما هو قادم!”.

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