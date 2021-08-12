خالد الترجمان: بعض أعضاء ملتقى الحوار يسعون لخلط الأوراق وجر البلاد للحروب

أكد المحلل السياسي خالد الترجمان أن “بعض أعضاء الحوار لا يردون عودة الوطن أو إقامة من جديد”، مشيرا إلى أن أن أسباب الفشل أنه بعضهم يريدون خلط الأوراق وإعادة الأمر إلى الحرب وما كانت عليه ليبيا في الوقات السابقة.

وعبر “الترجمان”، خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعه 24” عن اعتقاده بأن بعض أعضاء ملتقى الحوار سوف يستمرون في ذلك إلا إن فرضت الدول الكبرى رؤيتها على الجميع لإقامة الانتخابات كما فعلت في جنيف وإعطاء الثقة للحكومة.

وفي وقت سابق الأربعاء، اختتم ملتقى الحوار السياسي الليبي أعماله، دون توافق على القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.