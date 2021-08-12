وليامز: رأيتُ الألاف من المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا بطرابلس

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة السابقة ستيفاني وليامز، رأيت الألاف من المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا لدعم ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها، بطرابلس.

وليامز، وفي تصريحات لقناة الـ BBC، أضافت: “كنا قلقين من الدور الذي يقوم به هؤلاء المرتزقة ومن السلاح الذي بحوزتهم في إذكاء حدة الصراع والمساهمة أولاً وأخيراً في زيادة بؤس ومعاناة الشعب الليبي”.

وتابعت: “كان يتعين وقف هذه المسألة لأننا علمنا علم اليقين أنه ليس هنالك حل عسكري لهذا الصراع”، بحسب قولها.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

