الباروني: زيارة الدبيبة الأخيرة لتركيا ستكلّف ليبيا عشرات المليارات

علق الباحث السياسي سلطان الباروني على الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة، قائلاً: “بأن الأوضاع الاقتصادية في تركيا تشهد حالة من السوء ناتجة عن الركود العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا التي لن تنتهي حتى الآن”.

الباروني، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف: “بالنسبة للرئيس التركي لا يوجد أفضل من هذا الوقت للمطالبة بالتعويضات، ومع وجود مقربين له في مؤسسات الدولة الليبية الآن، فإنها فرصة أن يحصل على أموال التعويضات.

وأشار المحلل السياسي إلى أن “تركيا ترغب أيضا في اقتناص عقود لإعادة إعمار ليبيا، خاصة وأن هذا الملف سيكلف ليبيا عشرات المليارات”.

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