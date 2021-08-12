مصدر: أردوغان طالب الدبيبة بسرعة تدبير 5 مليار دينار نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية التي تواجه تركيا

أشار مصدر من داخل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إلى أن “الملف الاقتصادي كان أساس المباحثات خاصة التعويضات الخاصة بالشركات التركية، وأن أردوغان طالب الدبيبة بسرعة تدبير المبالغ المستحقة للشركات نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تواجها الحكومة التركية الآن”.

المصدر، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أشار أيضاً إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال الصديق الكبير اجتمع بنظيره التركي وناقشا آلية السداد على دفعات.

وسبق أن تحدثت مصادر، بحسب ذات الموقع، عن أن أردوغان طلب تحديدا مبلغ 5 مليار دينار (حوالي 3.8 مليار دولار)، باعبتارها “ديون مستحقة من سنوات سابقة”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

