في إشارة لمنظمة “تيكا” التركية.. الداخلية النيابية تطالب بتشكيل لجنة لحصر المنظمات الأجنبية

نبه رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري كلا من “المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية بتشكيل لجنة لحصر المنظمات الأجنبية”.

الحراري، وفي تصريحات صحفية، الأربعاء، أشار إلى أن “هذه المنظمات تعبث في انحاء البلاد، وتسعى لزعزعة الاستقرار والدخول في المجتمع المحلي عبر ما يسمى بتقديم الدعم للسلطات المحلية”، في إشارة إلى منظمة تيكا التركية.

ووجه الحراري “جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي بضرورة التركيز علي شغل هده المنظمات وإذن تراخيصها داخل ليبيا، وتنظيم عملها بما يتماشي مع الأمن القومي الوطني، كما حث كل المؤسسات والبلديات عدم التعامل مع هذه المنظمات الا بعد الرجوع لجهات الاختصاص”.

وتعد منظمة “تيكا” إحدى أذرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضاربة لاختراق المجتمعات العربية والأفريقية، فتحت يافطة الإغاثة ومد يدّ العون للدول الفقيرة أو المنكوبة يبطن إسلاميو تركيا خلاف ما يظهرون.

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