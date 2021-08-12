النمر: الدبيبة يقوم بنقل كافة المؤسسات الموجودة ببرقة وفزان إلى طرابلس ومعظم تمويل هذه المؤسسات يأتي من موارد برقة

قال عضو ملتقى الحوار السياسي بالقاسم النمر، الخميس، أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لم يكتفي بوجود 90.5% من المؤسسات والهيئات والمصالح والشركات والمراكز والمصارف والأجهزة العامة بطرابلس بل يقوم حاليا بنقل ما تبقى منها ببرقة إلى طرابلس علما بأن 9.5% موزعة بين برقة وفزان، مشيراً إلى أن معظم تمويل هذه المؤسسات يأتي من موارد إقليم برقة.

النمر، وفي تدوينات عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، أضاف: “لماذا لا يخرج الناس للشارع؟ أم أن فشل فبراير في انجاز استحقاقاتها أجهض زخم حراك الشارع فاستسلم الناس للإحباط ولقدرهم بعد أن أصبحت دولتهم تذيل قائمة الدول الفاشلة في القارة الافريقية”.

وتابع: “هل ستعود دولتكم بالانتخابات القادمة ام ان المال السياسي الذي دخل المعركة الان والقبيلة ستقبر اخر احلامكم في عودة الدولة العادلة الراشدة”.

واستكمل تدوينته موجهاً رسالة للدبيبة: “عندما تذيل عقود مع شركات بالمليارات بهذه الاشتراطات “يؤذن بالتعاقد بطريقة التكليف المباشر وتستثنى هذه التعاقدات من لائحة العقود الإدارية”، هل هو اجراء تستلزمه المصلحة العامة والمرحلة الحالية أم هو وسيلة لهدر المال العام والهروب من المحاسبة والملاحقة القضائية والرقابية مع العلم بأن الحكومات السابقة افلتت وبأمان من أي ملاحقة أو محاسبة”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

