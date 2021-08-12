الحكومة تقيل النجار ومدراء الإدارات بمركز مكافحة الأمراض يطالبونها بالعدول

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أعرب مدراء وموظفي الإدارات والمكاتب والفروع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، عن انزعاجهم الشديد من قرار الحكومة، بإقالة مدير المركز، الدكتور بدر الدين النجار، مطالبينها بإلغائه تغليبًا للمصلحة العامة.

وأصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بتسمية مدير عام جديد للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبحسب القرار، فقد تم تكليف عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، حيدر السايح، بمهام رئاسة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وطالب، مدراء وموظفي الإدارات والمكاتب والفروع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، مجلس الوزراء بإعادة النظر وإلغاء هذا القرار وتغليب المصلحة العامة ودعم استقرار المركز للاستمرار في تأدية مهامه في هذه الظروف.

وأكدوا على أن من الواجب تقدير الجهود الجبارة التي يبذلها الخيرين في هذا المركز وحثهم على بذل المزيد، لا مقابلتها بالجحود والاستبعاد وترضية لأهواء من يغلبون المصلحة الخاصة على مصالح البلاد وحتى نخرج من الازمة بسلام.