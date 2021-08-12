المنقوش تعرض على النائب العام إجراءات إنهاء عمل السفراء المنتهية مدة عملهم

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ناقشت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، مع النائب العام الصديق الصور، الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة بشأن تنظيم عملها والقضاء على كافة التجاوزات القانونية.

وأكدت المنقوش، اليوم الأربعاء، أنها بحثت مع الصور إجراءات إنهاء عمل السفراء والدبلوماسيين الذين تجاوزت مدة شغلهم للوظائف المكلفين بها في البعثات الليبية بالخارج، المدة القانونية، وكذلك الذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد.

ومنذ، استلام مهامها كوزيرة للخارجية بحكومة الوحدة، صرحت المنقوش، إنها قدمت لرئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة برنامج عمل الوزارة، والذي يشتمل على تغيير السفراء وتقليصهم وفق ما تتطلب به المرحلة.