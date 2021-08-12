الجيش الليبي يضبط إرهابي سوداني في الجنوب الغربي

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كشف مكتب الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية اللبيبة اليوم الأربعاء أن القوات المسلحة تمكنت من القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في الجنوب الغربي.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري عبر الحساب الرسمي على “فيسبوك” أن القبض على الإرهابي تم في كمين محكم لوحدات القوات المسلحة والمكلفة بمهام مطاردة عناصر العصابات التكفيرية والإجرامية في منطقة الجنوب الغربي.

وأضاف المسماري أن هذا المتطرف التكفيري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي يدعى آدم إبراهيم أحمد سوداني الجنسية، مؤكدًا أن القبض عليه تم بالقرب من منطقة القطرون في أقصى الجنوب الغربي.

وأشار الناطق باسم القائد العام إلى أن عدد آخر من الإرهابيين تمكنوا من الهروب باتجاه الحدود التشادية.

وأوضح المسماري أن من المعلومات التي أدلى بها الإرهابي المقبوض عليه أنه كان يعمل تحت إمرة أمير إرهابي سعودي الجنسية داخل الأراضي الليبية.

ولفت الناطق إلى أن عمليات مطاردة الإرهابيين والخارجين عن القانون لازالت مستمرة حسب الخطة المعتمدة من قبل غرفة عمليات القيادة العامة.