في رسالته لوزير خارجيته.. البرلمان الأمريكي: تركيا تنتهك القوانين وقواعد حلف شمالي الأطلسي

أعرب عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين عن قلقهم الشديد من برنامج تركيا للطائرات المسيّرة، وتطويرها له.

وكتب هؤلاء وعددهم 27 مشرعاً من الحزبين رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يدعونه فيها إلى تسليط الضوء على البرنامج المذكور ووصفوه بالمزعزع للمنطقة، مشيرين إلى أنه يهدد في الوقت نفسها مصالح الولايات المتحدة وشركائها.

وأشار النواب إلى خرق تركيا المستمر للقوانين الأميركية خصوصاً بعد شراء منظومة “إس – 400” من روسيا، محذّرين من تقارير تشير إلى أن تركيا تنوي شراء منظومة أخرى من روسيا.

وتقول الرسالة: “التصرفات التركية تستمر في مناقضة مسؤولياتها كعضو في حلف شمالي الأطلسي، رغم طردها من برنامج الـ(إف – 35) وفرض عقوبات عليها. وهذه التصرفات تشمل اليوم نشر الطائرات المسيّرة”.

وذكر المشرعون أن “أذربيجان نشرت الطائرات التركية المسيّرة لاستعمالها ضد المدنيين الأرمن، كما تم استعمالها في سوريا ضد القوات الكردية والتي حاربت تنظيم (داعش) إلى جانب الولايات المتحدة، وفي الحرب في ليبيا”.

وحذروا من نية تركيا “بناء قاعدة دائمة للطائرات المسيّرة في قبرص والاتفاقات التي وقّعتها مع بولندا وباكستان لبيع هذه الطائرات إضافةً إلى مشاوراتها مع كل من روسيا وباكستان لإنتاج مشترك لطائرات مسيّرة مسلحة وأنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيّرة”.

وحث المشرعون بلينكن على الوقف الفوري لتصدير أي تقنيات أميركية متعلقة بالطائرات المسيّرة إلى تركيا وإجراء تحقيق من وزارة الخارجية في الممارسات التركية وما إذا كانت تنتهك القوانين الأميركية وقواعد حلف شمالي الأطلسي.

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