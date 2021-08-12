العامة للكهرباء تعلن عن دخول الوحدة الخامسة بمحطة الزويتينة الغازية

أخبار ليبيا 24

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن دخول الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة الغازية بقدرة 250 ميجاوات.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة خروج وحدتين في محطة كهرباء الخمس البخارية عن العمل وذلك بسبب توقف مسخن الهواء الدوار، مؤكدة أن العمل متواصل لصيانتها وإعادتها إلى الشبكة الكهربائية العامة.

وكذلك أعلنت عن خروج الوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الخمس بقدرة 100 ميجاوات، وذلك بسبب تسريب في أنابيب الغلاية، مشيرة أنه يتم العمل على صيانتها ومن المتوقع الدخول بها على الشبكة العامة يوم السبت المقبل.