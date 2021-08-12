ضبط شخص يتحرش بأطفال في مسجد بسبها

ضبط رجال الأمن في سبها شخصًا يتحرش بأطفال في أحد مساجد المدينة.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي مديرية أمن سبها بلاغًا من أحد المواطنين ضد المتحرش الذي يقوم بتعليم هؤلاء الأطفال داخل المسجد، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وألقى أعضاء التحري والقبض بقسمي البحث الجنائي والنجدة القبض على المتهم، بعد جمع المعلومات والتأكد من صحتها.

واعترف المتهم بما نُسب إليه من وقائع، وعلى الفور اتُخِذت الإجراءات القانونية معه، وأُحيل إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

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