قسم النجدة بنغازي يضبط عصابة بعد ساعات من نشر فيديو لعملية سطو مسلح في المدينة

تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم النجدة بنغازي من القبض على شخص متهم بقضايا سطو مسلح بالمدينة، وتم تداول إحدى عمليات السطو في فيديو مرئي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

رئيس قسم النجدة ورئيس قوة فرض القانون بنغازي عقيد جمال العمامي، وفي تصريح لوكالة “أخبارليبيا24” الأربعاء، أكد “إنهم تمكنوا من ضبط سيارة سوداء اللون معتمة الزجاج نوع “هونداي أزيرا” والقبض على الشخص الذي كان يحمل سلاح نوع خرطوش”.

وأوضح العمامي أن “هذا الشخص متورط في عمليات سطو مسلح، آخرها سرقة سيارة نوع تويوتا FG بشارع عبدالصمد في فينيسيا، بعد إنزال صاحب السيارة بقوة السلاح”.

ولفت رئيس القسم إلى أنه “تم جمع المعلومات وعلى الفور تحركت قوة التحري والقبض بقسم النجدة، وتم ضبط السيارة”.

وطالب العمامي المواطنيين لكل من تعرض لعملية سطو مسلح من قبل هذه السيارة بالحضور للقسم فوراً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن عملية السطو على السيارة نوع تويوتا “FG” في أحد شوارع بنغازي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب توثيق العملية من إحدى الكاميرات المثبتة على المباني القريبة للحادثة في الشارع الذي شهد عملية السطو.

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