وزير النفط يبحث معاناة الزاوية بسبب الغازات الملوثة للبيئة

بحث وزير النفط والغاز محمد عون عددًا من المشكلات التي تعانيها مدينة الزاوية بسبب انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة.

جاء ذلك خلال زيارته المدينة، أمس الأربعاء، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس البلدي الزاوية، بحضور عدد من المدراء في الوزارة ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، حسب بيان بلدية الزاوية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وناقش الحاضرون كيفية تطوير مجمع الزاوية النفطي؛ بما يكفل أن يكون إنتاجه غير ضار بالبيئة، كما استعرض المجلس البلدي مشكلات خريجي الجامعات في المجالات النفطية، وعدم الاستفادة منها.

وزار عون المجمع والميناء النفطيين؛ للوقوف على المشكلات والعراقيل التي تواجه العمل بهما، ثم عقد لقاءً آخر مع موظفي المجمع بحضور النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط، للنظر في مطالبهم.

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