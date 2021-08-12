الدرقاش: اللي ملخبط الأمور في ليبيا أن النفط ليس بيد الحكومة

زعم مروان الدرقاش المقرب من المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن “سبب تعقد الأمور في ليبيا هو تحكم (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر في النفط”، على حد قوله.

الدرقاش، الذي تقدمه قنوات الإخوان كمحلل سياسي، وفي منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “اللي ملخبط الأمور في ليبيا أن النفط قاعد تحت يد (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر”، مردفًا “لو تحت يد الحكومة كانت مشاكلنا انتهت من مدة، شوفوا توا عاد من كان السبب في ذلك”، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن الدرقاش معروف عنه تأييده المطلق للاحتلال التركي لليبيا، وكان قد صرح أكثر من مرة عن ذلك، ومن أبرز تصريحاته المؤيدة للغزو التركي، قوله إن: “إخراج قوات الحليف التركي من ليبيا ليست قضية مطروحة للنقاش أساساً لا في تركيا ولا في ليبيا، والظروف التي استدعت التدخل التركي في ليبيا هي ظروف استثنائية لازالت قائمة ولا يُتوقع أنها سوف تتغير في المنظور القريب”، وفق زعمه.

وعلق حينها على دعوة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، تركيا، سحب قواتها من ليبيا، قائلًا: “كل التصريحات التي تتناول إخراج القوات التركية من ليبيا لا تعدو أن تكون أماني أو وعود وتطمينات يعلم مسوقوها أنها غير قابلة للتطبيق، هذا هو الواقع الذي قد يغيب عن كثير من السياسيين خاصةً من قضوا جل سنوات حياتهم بعيداً عن ليبيا، وما سوى ذلك لا يعدو أن يكون دبلوماسية زائدة عن الحاجة”، على حد قوله.

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