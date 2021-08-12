الحرس البلدي بنغازي يحذر أصحاب مواقع الخردة ويغلق عددا منها

أقفلت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي بنغازي، الأربعاء، عدد من مواقع الخردة لتعدد التجاوزات والمخالفات القانونية بها بعد عمليات التفتيش التي أجريت.

وأكد رئيس غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي مقدم منير قرقوري، غلق عدد من مواقع الخوذة بعد ضبط مخالفات عديدة وتجاوزات من أصحاب المواقع وضبط عماله وافدة دون إجراءات صحية وقانونية.

وحذر قرقوري أصحاب مواقع الخردة، بأنه سيتم إطلاق حملات تفتيش مستمرة، ومن يتم ضبطه وبحوزته ممتلكات عامة من كوابل كهرابائية نحاس وحمايات الجانبية للطرق العامة وأغطية غرف الصرف الصحي وغيرها من ممتلكات الدولة أو إلحاق الضرر بها يتم إحالته للنيابة العامة فورا.

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