البشتي: علينا التصدي لأي محاولة يقوم بها الدبيبة لتمديد فترة رئاسته للحكومة

أكد المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي أنه علينا التصدي لأي محاولة يقوم بها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لتمديد فترة رئاسته للحكومة.

البشتي، وفي منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “يجب أن ننتبه من الآن ونحذّر ونتصدى لأي محاولة قد يقوم بها رئيس الحكومة الحالية لتمديد فترة رئاسته للحكومة”.

وأضاف: “ذلك ربما بسعيه لإفشال الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل”.

وكان البشتي، قد قال في منشور سابق: “لو لم يتم الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر الذي تم الاتفاق عليه كموعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتم التسويف وعدم الالتزام بهذا الموعد المهم، فهذا سيعني دون شك إننا سندخل في مرحلة فوضى أكثر تعقيدا”.

وتابع “ربما لن نتمكن من العودة للمسار الذي نأمل أن ينهي المراحل الانتقالية ويوصلنا إلى محطة الانتخابات، وهي الأمر الجوهري الذي ينتظره كل الليبيين للخروج من مرحلة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار على أسس قانونية ودستورية”.

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