العبار: دور البعثة الأممية مع ملتقى الحوار السياسي متناقض

أبدى عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالرحمن العبار، تعجبه من إعطاء البعثة الأممية الحق لملتقى الحوار في تعديل خارطة الطريق التي أقرها هو بنفسه.

العبار، وفي سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “عندما استفسرت عن دور البعثة في فرض احترام خارطة الطريق المعززة بقرارات مجلس الأمن ومقررات برلين 1 و2 وبالتالي التزام مقترحات القاعدة الدستورية بما جاء فيها أجابني المنسق العام للبعثة بأن “هذا يقع ضمن اختصاص ملتقي الحوار”، لا أعلم كيف يتم ذلك في ضوء الخلافات القائمة بالملتقى”.

وأضاف: “قد وقع المنسق العام في تناقض عندما أعطى الحق لملتقى الحوار أن يعدل خارطة الطريق استنادا إلى أنه من صنعها وفي نفس الوقت قال إلا ما من شأنه أن يقوض الهدف من الخارطة وهذا يعني أن هناك ما يختص به الملتقى وهناك ما لا يختص به”.

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