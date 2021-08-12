جبريل العبيدي: لن تستقر الكهرباء حتى تأخذ الحكومة ميزانية 111 مليار

رأى الكاتب الصحفي، جبريل العبيدي، أن أزمة الكهرباء التي تمر بها ليبيا في الوقت الحالي “مفتعلة” ولن يتم حلها إلا إذا أخذت الحكومة الميزانية التي تطلبها، في سياسة لي ذراع للمواطن البسيط.

وقال العبيدي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن “خروج وحدات ودخول وحدة، مسلسل الكهرباء، ولن تستقر الكهرباء حتى تأخذ الحكومة ميزانية 111 مليار”.

وأوضح أن “سياسة لي ذراع المواطن الغلبان واستخدامه وسيلة ضغط”، مردفًا “رومي والا نكسر قرنك”.

تجدر الإشارة إلى أن مهندس النفط محمد سالم مسعود، كان قد صرح لـ “سكاي نيوز “، أن “الميزانيات الضخمة والأرقام الفلكية التي ترصدها الشركة العامة للكهرباء كفيلة بإنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية في كل مدينة إلا أن هناك عمليات فساد ممنهجة تشهدها الشركة منذ عشر سنوات في نظام الإدارة القديم والذي يساهم بشكل رئيس في خسارة مليارات الدينارات والتي تذهب سنويا لجيوب ما وصفهم بالموردين الوهميين لشركات الصيانة الوهمية وكذلك الشركات التي تتقاضى أموالا عن مشاريع لا يتم تطبيقها على أرض الواقع”.

وأكد أن “أزمة الكهرباء تكمن بالدرجة الأولى في ضعف الرقابة والتساهل في التعامل مع الملفات المختلفة فعلى سبيل المثال مخازن شركة الكهرباء مليئة بالتوصيلات والمحولات والأسلاك التي تكفي لحل الأزمة، فضلا عن إمكانية حل مشاكل مرتبات الموظفين وعمليات الصيانة.

واعتبر أن “أزمة الكهرباء تعد أزمة مفتعلة كغيرها من أزمات الوطن التي تزيد معاناة المواطن وليس لها حل إلا وجود حكومة تشكل بإرداة الشعب الليبي ولا يتم فرضها من الخارج”.