وزراء خارجية البحرين والمانيا: لا بد من مغادرة كافة المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا

ليبيا – تدارس وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مع نظيره الألماني هايكو ماس الملفات المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها ملف ليبيا.

وخلال مؤتمر صحفي جمع الوزيرين عقب المباحثات تابعت مجرياته صحيفة المرصد، جدد الزياني دعوته للمجتمع الدولي إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية وضرورة مغادرة كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب، مؤكدًا تأييد البحرين للجهود الدولية لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأشاد الزياني بجهود ألمانيا في استضافة مؤتمري برلين 1 وبرلين 2 حول الأزمة الليبية.

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