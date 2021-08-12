طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 12 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 12 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تبقى الأجواء ساخنة هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، ويكون الاعتدال في درجات الحرارة بداية من يوم الغد الجمعة على أغلب مناطق الشمال ويشمل باقي المناطق يوم السبت.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم السبت من مصراتة إلى سرت.

• الرياح: متغيرة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 38) مْ على المناطق الساحلية، ومابين ( 40 – 45 ) مْ على الدواخل، وتسجل تراجع واعتدال بدايةً من يوم الغد، مع رطوبة عالية نسبيا.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الأحد على مناطق الجبل الأخضر، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة هذا اليوم، تنشط يوم الغد على اغلب المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 38) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، ومابين (40- 43) مْ على باقي المناطق، وتسجل تراجع بدايةً من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 45 ) مْ وتسجل اعتدال بداية من يوم السبت.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40- 43) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:56).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:28).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي