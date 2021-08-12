المنقوش تبحث مع الصور ملفات إنهاء خدمات ديبلوماسيين والهجرة غير الشرعية

ليبيا – تدارست وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع النائب العام الصديق الصور الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة في الفترة الأخيرة.

وأكد بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أن المنقوش بحثت مع الصور الإجراءات المتخذة لإنهاء عمل السفراء والديبلوماسيين الذين تجاوزت مدة شغلهم للوظائف المكلفين بها في البعثات الليبية بالخارج المدة القانونية، ومن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد.

وتابع البيان: إن الجانبين تطرقا لملف الهجرة غير الشرعية وما تشكله من تهديد للأمن القومي الليبي والتوزيع الديموغرافي للسكان، وما تداولته بعض المنظمات الدولية من تقارير حول إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين في بعض مراكز الإيواء، وخاصة الفئات المستضعفة منهم من الأطفال والنساء.

وشددت المنقوش على ضرورة التصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر باعتبار ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين وليست مقصدًا ولا مصدرًا لهم، مشيرة إلى مقابلتها لحالتين من هؤلاء أكدتا تعرضهما للإساءة والاحتجاز لمدة 3 سنوات على يد عصابة دولية تمتهن هذا العمل.

وأكدت المنقوش أهمية التعاون والتنسيق بين مكتب النائب العام ووزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية والجهات الأخرى ذات العلاقة ودول الجوار الليبي، لوضع إستراتيجية شاملة لتأمين الحدود والحد من هذه الظاهرة، وغيرها من الظواهر السلبية الأخرى كالتهريب والجريمة المنظمة.

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