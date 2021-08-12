ليبيا الان

«الأرصاد الليبية»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والاعتدال من السبت

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الخميس وخلال الايام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “لا تزال الأجواء ساخنة هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، حيث الحرارة فوق معدلاتها الفصلية لشهر أغسطس خاصة على الدواخل ومناطق الجنوب”.

وأضاف “تتراوح درجات الحرارة ما بين (40 – 45) م، بينما تكون أقل ارتفاعا على أغلب مناطق الساحل لتسجل ما بين (34 – 38) م”.

وتابع “تتأثر مناطق الشمال بداية من يوم الغد الجمعة بكتلة هوائية معتدلة تساهم في عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الفصلية مع زيادة عامل الرطوبة”.

واستطرد “يشمل الاعتدال في الحرارة باقي مناطق ليبيا بداية من يوم السبت مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال”.

الوسوم

الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك