«الأرصاد الليبية»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والاعتدال من السبت

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الخميس وخلال الايام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “لا تزال الأجواء ساخنة هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، حيث الحرارة فوق معدلاتها الفصلية لشهر أغسطس خاصة على الدواخل ومناطق الجنوب”.

وأضاف “تتراوح درجات الحرارة ما بين (40 – 45) م، بينما تكون أقل ارتفاعا على أغلب مناطق الساحل لتسجل ما بين (34 – 38) م”.

وتابع “تتأثر مناطق الشمال بداية من يوم الغد الجمعة بكتلة هوائية معتدلة تساهم في عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الفصلية مع زيادة عامل الرطوبة”.

واستطرد “يشمل الاعتدال في الحرارة باقي مناطق ليبيا بداية من يوم السبت مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال”.