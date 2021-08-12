الـ15 من سبتمبر المقبل.. موعد طرح التسعيرة الرسمية للخدمات الصحية الخاصة

ليبيا – شهدت قاعة اجتماعات مجلس النواب بالعاصمة طرابلس اجتماعًا ضم اتحاد المصحات الليبي ورئيس لجنة الصحة في المجلس أيمن سيف النصر.

بيان صحفي صادر عن الاتحاد تابعته صحيفة المرصد أشار لحضور وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج وأعضاء اللجنة فوزية أبو غالية وأسماء الخوجة الاجتماع، فضلًا عن عبد الرزاق البيباص ووفد من ديوان المحاسبة طرابلس ومدير صندوق التأمين الصحي العام طلال عجاج.

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ووفقًا للبيان تم خلال الاجتماع مناقشة عدة أمور بشأن توطين العلاج بالداخل، وتحسين الخدمات الطبية، والاتفاق على الـ15 من سبتمبر المقبل موعدًا لاعتماد التسعيرة المقدمة من اللجنة المشتركة من وزارتي الاقتصاد والتجارة والصحة بحكومة الوحدة الوطنية واتحاد المصحات.

وتابع البيان: إن هذه التسعيرة تراعي التكاليف والتضخم وظروف المواطن وتصنيف المستشفيات والمصحات الإيوائية بالقطاع الخاص، وفقًا لمقترح إدارة الجودة واعتماد المؤسسات الصحية وتوصيات ديوان المحاسبة، وتقديم مقترح شراء الخدمة بما يكفل تقديم خدمات جيدة للمواطن وفق معايير معينة.

وأضاف البيان: إن الهدف من المقترح يتمضن ضمان سداد حقوق المصحات، وتقليل التكاليف على الدولة، ومراجعة اللوائح والقوانين والاستفادة من القانون رقم 9 لتشجيع الاستثمار الوطني، وإتاحة الفرصة لاتحاد المصحات في رسم السياسات الصحية في ليبيا.

وأكد البيان أن الاجتماع تطرق إلى التأكيد على التعاون مع القطاع العام بإعتباره شريكًا استراتيجيًا لتقديم أفضل الخدمات للمواطن وعقد اجتماعات دورية لمراجعة الأسعار ونسبة التضخم وسعر الدولار سواء بالنقص أو الزيادة.

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