المونيتور الأميركي: ما يحدث في تونس مفيد لكل من ليبيا ومصر

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي عن الانعكاسات الإيجابية لتحركات رئيس تونس قيس سعيد على وضع ليبيا ومصر.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن “أليسيا ملكانجي” الأستاذة في جامعة سابينزا في روما قولها: إن من المحتمل أن تتفق مصر وتونس على سياسة مشتركة تجاه العملية السياسية الداخلية الليبية، في محاولة لتهميش جناح الإخوان في ليبيا.

وتابعت “ملكانجي” بالقول: “قد يؤدي التوافق البنيوي المستقبلي المحتمل بين البلدين إلى تقارب جيوسياسي حول مواضيع محددة مثل الملف الليبي، فيما أشار المحلل السياسي جلال حرشاوي إلى أن تونس صغيرة وضعيفة جدًا، بحيث لا يكون لها أي تأثير ملحوظ على ليبيا”.

ترجمة المرصد – خاص

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