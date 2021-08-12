البعثة الأممية تُواصل رعاية جلسات ملتقى الحوار.. على أمل التوافق

تقرير 218

ما تزال البعثة الأممية للدعم في ليبيا تبذل جهودها قبل أشهر قليلة على موعد الرابع والعشرين من ديسمبر؛ لأجل التوصل إلى تفاهمات نهائية لوضع قاعدة دستورية.

البعثة الأممية؛ يسّرت بالأمس حوارًا لأعضاء الملتقى، ناقش المقترحات الأربعة المقدمة، وتم تقديم العديد من الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات، وبشأن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

البعثة؛ أوضحت أن أعضاء الحوار تعهدوا بمواصلة المشاورات، بما في ذلك مع الأطراف السياسية الفاعلة وغيرها من الأطراف المعنية، بهدف التحضير لاجتماع الملتقى المقبل والحلول التوفيقية الممكنة.

المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش؛ شدد على أن الأفكار والمقترحات التي أعدّها الملتقى “تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توفيقي بنّاء، بشرط استنهاض الإرادة السياسية، وتقديم التنازلات المتبادلة؛ للسير بالبلد إلى ما بعد حالة المراحل الانتقالية المتواصلة” .

وبحسب إعلام بعثة الدعم الأممية في ليبيا؛ فقد أبلغ “كوبيش” أعضاء الملتقى أن البعثة تعتزم عقد اجتماع مباشر في القريب العاجل؛ لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية بالغة الأهمية، ممّا يمكّن من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر 2021.

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