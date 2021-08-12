الزهراء لنقي تُحذّر: إفشال المسار الدستوري ستكون له نتائج وخيمة

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، إن إفشال مسار القاعدة الدستورية من قبل قوى الأمر الواقع لعرقلة الانتخابات؛ ستكون له نتائج وخيمة.

وكتبت الزهراء لنقي، عبر صفحتها الشخصية على منصة “فيس بوك” أن تسويق البعض بشأن اختلاف الوضع عما كان عليه في نوفمبر الماضي، ومن ثمّ هناك حاجة ماسة لتعديل خارطة الطريق؛ هو بداية الانهيار والتشظي وليس فقط الانقسام.

وجدّدت “الزهراء” التأكيد على أن السلطة التنفيذية تم اختيارها من أجل هدف واحد فقط، وهو توحيد المؤسسات للإشراف على الانتخابات لتجديد الشرعية السياسية، وإذا فتحت خارطة الطريق للتلاعب بدعوى التفسير من قبل وكلاء قوى الأمر الواقع؛ فإن ذلك يعني انتهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية السياسية التي استندت إلى خارطة الطريق.

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