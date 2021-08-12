غوقة يحمل البعثة الأممية وإدارة ملتقى الحوار مسؤولية الفشل في التوصل للقاعدة الدستورية

ليبيا – حمل نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة البعثة الأممية وإدارة ملتقى الحوار مسؤولية فشل التوصل لتوافق بشأن القاعدة الدستورية.

غوقة أوضح في تصريحات لقناة العربية طالعتها صحيفة المرصد أن الإدارة الحالية ‏للملتقى تتحمل المسؤولية في إفشال الحوار داخله، وعدم التوافق ‏على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات؛ لأنه كان في السابق قد شكل لجنة قانونية ‏لإعداد القاعدة وانتهت إلى إقرار مقترح واضح محدد المعالم.‏

وأوضح غوقة أن هذا المقترح كان يقضي بتعديل مادة في الإعلان ‏الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد الانتخابات ‏الرئاسية، وإنتاج سلطة جديدة توكل إليها مهمة التصرف بشأن ‏الدستور، وانتخاب مجلس نواب به نسبة مخصصة للمرأة وللمكونات ‏الثقافية في البلاد.

وتابع غوقة: إنه كان هناك نقطة خلافية واحدة وهي انتخاب الرئيس، وهل يكون مباشرة من الشعب‏ أم يكون من مجلس النواب، فيما أحالت اللجنة هذا الخلاف لملتقى الحوار وكان ‏ينبغي عليه أن يناقش هذه النقطة ولكن ‏إدارة الملتقى سمحت باقتراحات وسمحت بالعودة إلى الوراء ‏خطوات عديدة بالحديث عن الاستفتاء على الدستور.

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