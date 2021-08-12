مخاوف أميركية من دور المُسيرات التركية في زعزعة استقرار ليبيا

دعت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى تعليق نقل تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الأمريكية إلى تركيا؛ بسبب مخاوف بشأن برنامج أنقرة لتسليح المركبات الجوية.

في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين؛ ناشد 27 مشرعًا تعليق مؤقت للبورصات التركية ، بما في ذلك تصاريح التصدير ، في انتظار مراجعة وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء في الرسالة: نكتب للتعبير عن قلقنا بشأن برنامج الطائرات بدون طيار التركي المسلح ، الذي زعزع استقرار مناطق متعددة من العالم ويهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها”.

شكّل استخدام الطائرات التركية بدون طيار في منطقة ناغورنو كاراباخ خلال الصراع العام الماضي بين أذربيجان وأرمينيا ، وكذلك في الحروب الليبية والسورية، التركيز الرئيس لمخاوف المجموعة.

وأشار المشرعون إلى وجود قطع غيار وتكنولوجيا مسلحة في طائرات “بيرقدار” التركية من شركات أمريكية وشركات أجنبية مقرها الولايات المتحدة.

وطلبوا من بلينكين فتح تحقيق في صناعة الطائرات دون طيار التركية، والكشف عما إذا كانت الطائرات دون طيار التي تتضمن تقنيات أمريكية، قد انتهكت العقوبات الأمريكية ضد رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وفي أبريل، ألغت كندا تصاريح تصدير تكنولوجيا الطائرات دون طيار إلى تركيا بسبب استخدامها الطائرات بدون طيار في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا ، وهي الإجراءات التي قالت إنها تتعارض مع السياسة الخارجية الكندية وضمانات الاستخدام النهائي التي قدمتها أنقرة، وشملت الأجزاء المحظورة أنظمة كاميرات للطائرات المسلحة بدون طيار.

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