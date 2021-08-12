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العباني: المؤسسة العسكرية الموحدة أساس بناء الدولة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب محمد العباني على مسألة توحيد المؤسسة العسكرية.

العباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: لكل بناء قواعد وأساسات. فهل الدولة من ذلك استثناء؟ مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية الموحدة أساس بناء الدولة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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