ليبيا تدشّن حملة التطعيم الجماعي ضد “كورونا”

افتتحت وزارة الصحة مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية، والذي يضمّ 60 محطةً، مُعلنة بذلك البدء في الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس “كورونا”.

وقال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، إن الوزارة تسعى لتكثيف عمليات التلقيح، والعمل على تبسيطها وتوسيع رقعتها؛ كي يتسنى لجميع الراغبين في الحصول عليها، والاستفادة منها بسهولة، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين.

وكانت الحكومة قد تلقت مليونيْ جرعة من اللقاحات لاستخدامها خلال الحملة وذلك للوصول إلى المناعة الجماعية، بعد تطعيم ما يزيد عن 800 ألف مواطن بوتيرة ضعيفة.

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