«الغرياني»: على «بركان الغضب» نفض الغبار عن سلاحهم والوقوف ضد تمرد حفتر

دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني، “بركان الغضب” ومن وصفهم بـ «أحرار» ليبيا بأن ينفضوا الغبار عن أسلحتهم ، وأن يجمعوا كلمتهم لإيقاف المشير خلفية حفتر الذي وصفه بـ «المتمرد».

ووجه «الغرياني»، المقيم في تركيا، في برنامجه، على قناة التناصح، الذراع السياسي له والناطقة باسمه، كلمته لمن واجه المشير خليفة حفتر في طرابلس، بأن “يستعدوا وينفضوا الغبار عن سلاحهم ويكونوا كلمة واحدة، لأنهم لا يأمنون شر هذا الظالم”.

وأكمل المفتي المعزول؛ “وأدعو كل الأحرار في ليبيا أن يتواصلوا ويجمعوا كلمتهم ويجعلوا التمرد من حفتر خطًا أحمر، لا يسمحون مهما حدث من خلاف فيما بينهم، فيجب أن يكونوا حول هذا القضية كلمة واحدة في الشرق والجنوب وفي الغرب”.

وزعم «الغرياني»، أنه “حتى في الشرق هناك أشخاص يكرهونه ويكرهون ظلمه وفجوره، وعليهم جميعًا أن يتواصلوا للحيلولة بينه وبين ما يريد”.