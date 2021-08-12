في ذكرى تهجير تاورغاء الحادية عشر.. الشيباني: بالصبر والتصميم والمثابرة ستنتصر إرادة المواطن المقهور

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني في ذكرى التهجير الحادية عشر إن حكومات متعاقبة فشلت إنسانيًا بامتياز، في ظل فوضى وانتهاكات اجتازت كل الحدود، جعلت من كل المحاولات الصادقة لرفع المعاناة وإنصاف المظلومين تصل الى طريق مسدود.

الشيباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن كل القضايا الإنسانية في التاريخ هناك من يرتزق منها وهناك من يضحي من أجلها وهناك من يتواطأ ويتآمر عليها ويجرها للخلف، وهناك من يكتفي بموقف المتفرج، بحسب قوله.

وتابع: “رغم هذا وذاك لا نشك في العدل الإلهي، بالصبر والتصميم والمثابرة ستنتصر إرادة المواطن المقهور ولو بعد حين، قد يتأخر النصر والقصاص الرباني العادل لحكمة يعلمها الله ولكنه لامحالة واقع”.

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