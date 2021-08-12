ليبيا الان

القبض على متحرش بالأطفال في أحد مساجد سبها

تم النشر منذُ 24 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تمكن أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي وقسم النجدة التابعين لمديرية أمن سبها من القبض على شخص يتحرش بالأطفال بأحد المساجد في مدينة سبها.

مديرية أمن سبها ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم القبض على المتحرش (ف. م. م .أ) بعد ورد بلاغ من قبل المواطن (س.س. م) بتاريخ 3 أغسطس الجاري؛ حيث أفاد المواطن بأن المتحرش يقوم بالتحرش بالأطفال اللذين يقوم بتدريسهم بالمسجد، وعلى أثر هذا تم تكليف أعضاء التحري بجمع المعلومات والقبض عليه.

وأشارت المديرية إلى أن أعضاء التحري والقبض بقسم البحث وبمساندة أعضاء قسم النجدة تمكنوا من ضبط الشخص المطلوب، وعند التحقيق معه اعترف بكل ما نسب إليه، وعلى الفور اتخذت الإجراءات القانونية حياله وتمت إحالته الى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الهتلرية النازية اليهودية ـ بدأت تشتغل عالاشاعات .. والكذب ـ
    اصلاً المساجد فاضية من الحظر التجول والكورونا ـ وسبحان الله ـ وين ما تمشي في المدينة تلقى سقولولك الشيوخ الصوفية في المساجد يتحرشوا بالاطفال ـ وكله كذب وقذف المسلمين بالكذب ..لا حول ولقوة الا بالله
    وما يحدث في النوادي الرياضية للبراعم ممكن أسوأ مما يتصوره العقل من تحرش لين جاهم المرض وجابوه للبلاد قالوا ملاريا والله أعلم ـ مستحيل من شخص يقرأ كناب الله وليبي يقوم ب هالشياء المريضة . والله أعلم

    رد