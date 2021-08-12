امتعاض بالأوساط الشعبية بعد حضور “الدبيبة” تجمعًا شبابيًا

تقرير 218

والمستشفيات تضيق بالمرضى، ومراكز العزل تغلق الأبواب في وجوه اللاهثين؛ شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تجمع علني شبابي داخل العاصمة طرابلس، على الرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس “كورونا”، وعلى الرغم من العجز الواضح من قبل السلطات والأجهزة الطبية عن مواجهة الجائحة، دون نسيان جهدها بطبيعة الحال في الإسهام بحملات التلقيح الوطنية.

رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة؛ كان يوم الأمس، في ميدان الشهداء داخل تجمع شبابي، وأشرف بنفسه على إيقاد شعلة الإعلان عن بداية الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

كان ذلك يوم الأربعاء ، وقبلها بيوميْن فقط؛ كانت البلاد في حالة إغلاق تام لمدة ثلاثة أيام كاملة شهدت خروقاتٍ لقرارات منع التجمع من قبل شخصيات مسؤولة.

مشاركة رئيس الحكومة؛ أثارت امتعاضًا واضحًا داخل الأوساط الشعبية التي اعتبرت أن ذلك يعدّ امتهانًا واستخفافًا بالأرواح، خاصةً أن المتحدث باسم الحكومة ذكر أنه بالإشارة إلى قراريْ مجلس الوزراء رقم 228 و 223 لسنة 2021 بشأن حظر التجوال ولعدم استقرار الوضع الوبائي؛ فقد أوصت وزارة الصحة باستمرار فرض الحظر الجزئي (من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا) وفق أحكام القرار 228، وذلك إلى حين استقرار الوضع الوبائي.

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