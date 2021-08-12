ليبيا الان

مديرية أمن سبها تضبط شخصا يتحرش بالأطفال في أحد المساجد

تم النشر منذُ 3 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء التحري والقبض بقسمي البحث الجنائي والنجدة بمديرية أمن سبها من ضبط شخص يتحرش بالأطفال في أحد مساجد المدينة.

وأوضحت مديرية أمن سبها في بيان لها، الواقعة كانت قد بدأت بتلقيها بلاغا من أحد المواطنين ضد المتحرش “ف.م.م.أ” الذي يقوم بتدريس الأطفال داخل المسجد والتحرش بهم.

وألقى أعضاء التحري والقبض بقسمي البحث الجنائي والنجدة القبض على المتهم، بعد جمع المعلومات والتأكد من صحتها.

وقالت المديرية أن المتهم اعترف بما نُسب إليه من وقائع، وعلى الفور اتُخِذت الإجراءات القانونية معه، وأُحيل إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

 

الوسوم

البحث الجنائي التحرش بالأطفال مديرية أمن سبها

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الهتلرية النازية اليهودية ـ بدأت تشتغل عالاشاعات .. والكذب ـ
    اصلاً المساجد فاضية من الحظر التجول والكورونا ـ وسبحان الله ـ وين ما تمشي في المدينة تلقى سقولولك الشيوخ الصوفية في المساجد يتحرشوا بالاطفال ـ وكله كذب وقذف المسلمين بالكذب ..لا حول ولقوة الا بالله
    وما يحدث في النوادي الرياضية للبراعم ممكن أسوأ مما يتصوره العقل من تحرش لين جاهم المرض وجابوه للبلاد قالوا ملاريا والله أعلم ـ مستحيل من شخص يقرأ كناب الله وليبي يقوم ب هالشياء المريضة . والله أعلم

    رد