إقبالٌ واسعٌ على التسجيل في المنظومة الانتخابية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصول عدد المسجلين في سجل الناخبين إلى مليونيْن و 784,319 ناخبًا، بزيادة تقدّر بـ 444,234 ناخبًا، منذ تمديد التسجيل.

وكانت المفوضية قد قرّرت تمديد تسجيل الناخبين داخل البلاد أسبوعيْن إضافييْن، حتى 17 من أغسطس الجاري، فيما تنطلق منظومة التسجيل بالنسبة لليبيين في الخارج يوم الـ 18 من الشهر الجاري.

وتستعد المفوضية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أواخر العام الجاري، بحسب خارطة الطريق المعتمدة في الملتقى السياسي الليبي؛ إلا أنها تواجه صعوباتٍ مع تأخر اعتماد ترسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد.

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