فرج: مقترح انتخاب مجلسي “النواب والشيوخ” نال استحسان معظم أعضاء ملتقى الحوار

أكد عضو مجلس الدولة وملتقى الحوار، موسى فرج، أن “المقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات إلى ملتقى الحوار تباينت بشأن انتخاب الرئيس”،

وقال «فرج» خلال مداخلته “فهناك من يرى أن الرئيس بصلاحياته الواسعة ينبغي ألا ينتخب إلا بوجود دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي يحدد صلاحيته وصلاحيات مؤسسات الدولة”.

وتابع أن “هناك مقترحا آخر يرى بضرورة انتخاب الرئيس انتخابا حرا مباشرا من دون وجود دستور وإعطائه الصلاحيات الكاملة”.

وأشار «فرج» إلى إن “جميع أعضاء الملتقى اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية بديسمبر”.

وتابع، أن” هذا الاتفاق على الخطوة المذكورة من شأنه أن يعزز شرعية السلطة التشريعية ويأتي بمؤسسات ووجوه جديدة و”بهذه تكون نقلة تسهل بقية الاستحقاقات بما فيها انتخاب الرئيس وإنجاز الدستور”.

ولفت عضو مجلس الدولة إلى أن “هناك مقترحا آخر نال استحسان معظم الأعضاء يقضي بأن تجرى انتخابات برلمانية من غرفتين: غرفة مجلس الشيوخ ومجلس النواب”، مردفًا أن “مهمة هذه السلطة التشريعية الجديدة إنجاز دستور قبل نهاية المدة المقترحة وهي سنتان وبناء على الدستور ينتخب رئيس الدولة ومؤسسات الدولة انتخابا عاما وحرا ومباشرا وبذلك تدخل ليبيا في مرحلة دائمة وتنتهي المرحلة الانتقالية”.

وختم «فرج» موضحًا أن “هذا المقترح في روحه يتطابق مع أهداف خارطة الطريق التي نصت في بدايتها على أن الانتخاب هدفه انتهاء المرحلة الانتقالية”.