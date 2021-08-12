بالصور…العثور في جنزور على جثة القيادي ”قلية” بعد تصفيته رميًا بالرصاص

ليبيا – عُثر صباح اليوم الخميس على جثة أحد القادة الميدانيين ” بركان الغضب ” مقتولاً داخل سيارته في منطقة جنزور غرب طرابلس برصاص مجهولين .

وقالت مصادر من المنطقة لـ المرصد أن القتيل وهو طارق محمود قلية كان يوم أمس مع رفاقه في قرية جنزور السياحية قبل أن يُفقد الإتصال معه بوقت متأخر من الليل بعد خروجه من القرية .

ويتبع القتيل إحدى الكتائب التابعة لـ ” لواء المحجوب ” بمصراتة وقد عُثر في سيارته على بطاقة انتسابه للكتيبة وبعض متعلقاته الشخصية .

وتأتي عملية قتل ” قلية ” في ظل تصاعد عمليات التصفية بمناطق الساحل الغربي وخاصة في العجيلات ومحيطها مع التوتر الذي تشهده مدينة الزاوية بين المجموعات المسلحة المتناحرة التابعة للرئاسي والدفاع والداخلية .

المرصد – متابعات

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