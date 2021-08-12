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بعد انفراج الأزمة.. بلدي سرت يوقف الرسم المفروض على التزوّد بالوقود

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقفت بلدية سرت الجباية المالية المفروضة على المواطنين الراغبين في التزوّد بالوقود من محطات المدينة.

جاء ذلك في قرار أصدره عميد البلدية مختار فرج، وعمّمه على مديري شركات التزوّد بالوقود والمحروقات، والتي دعاها إلى استئناف العمل طيلة 24 ساعة، مع التقيّد بالشروط الوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس “كورونا”.

يُذكر أن إمدادات الوقود قد استؤنفت في البلدية، بعد فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتيْ مصراتة وسرت، حيث دخلت شحنات الوقود القادمة من مستودعات شركة البريقة بمصراتة، على دفعات، إلى المدينة.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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