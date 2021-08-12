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كوبيش: ملتقى الحوار سيعقد اجتماعا بشأن المسائل الخلافية حول القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكدت البعثة الأممية لدى ليبيا إن الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار لاستعراض مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية يأتي تحضيرًا لاجتماع الملتقى المقبل والحلول التوفيقية الممكنة.

وأشارت البعثة في بيان لها، إلى أن أعضاء لجنة التوافقات وضعوا مقترحات القاعدة الدستورية، إدراكًا منهم للحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في موعدها، وأن أعضاء الملتقى ناقشوا خلال الاجتماع المقترحات المقدمة.

وأوضحت البعثة أن الأعضاء قدموا عديد الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار الليبي، وتعهدوا بمواصلة المشاورات، بما في ذلك مع الأطراف السياسية الفاعلة وغيرها من الأطراف المعنية.

من جانبه شدد المبعوث الأممي يان كوبيش في كلمته الافتتاحية على أن الأفكار والمقترحات التي أعدها الملتقى تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توفيقي، إذا ما تمكن أعضاء الملتقى من استنهاض الإرادة السياسية، وقدموا التنازلات المتبادلة للسير بالبلاد إلى ما بعد حالة المراحل الانتقالية المتواصلة.

وأضاف كوبيتش، “إن الهدف من هذا استكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة. مشيرًا إلى عزم البعثة الأممية عقد اجتماع مباشر لأعضاء ملتقى الحوار في القريب العاجل، لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية بالغة الأهمية ما يمكن من إجراء الانتخابات”.

من جانبه أشار منسق البعثة الأممية ريزدون زينينغا في كلمته أمام الجلسة الختامية إلى أن مسؤولية وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات تقع على عاتق أعضاء الملتقى والأمم المتحدة، وشركاء ليبيا الدوليين مستعدون لدعمهم ومساعدتهم عبر تقديم مقترحات التوصل لحل وسط معقول.

الوسوم

البعثة الأممية لدى ليبيا القاعدة الدستورية ملتقى الحوار السياسي

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تعليقات

  • لم يحدث فى اى دولة ان نجح المتعوث الاممى فى حل مشكلة سواء فى اليمن او فى سوريا او ليبيا وغيرها لانهم دائما ينحازوا للارهاب فهؤلاء الكلاب يصبوا البنزين على اى مشكلة ليظلوا هم فى مناصبهم وراينا اتهام بعضهم بالرشى كما حدث فى اليمن وكما راينا اتهام من قبل بالرشى فى اختيار قائمة الدبيبة ولم نرى اى تحقيق شفاف فهل يثق احد فى المرتشين لتحديد قاعدة دستورية لمستقبل ليبيا خاصة وان من اختارتهم استيفانى معظمهم من الخرفان حريم السلطان لا ولاء لهم للاوطان رغم وجود مجلس نواب منتخب يضم كافة طوائف الشعب الليبى بما فيها الخرفان ولكن بحجمهم الطبيعى كققلة فى المجتمع بينما بالرشى اصبحوا اغلبية فى مؤتمر الحمار الاممى كوبيتش .
    وما ينتج عن هذه الطبخة السوداء يجب ان يخرج الشعب الليبى ويرفضها فى اول سبتمبر القادم ليسقط كل المؤامرات الخارجين ويحرق اوكار الخوان المفلسين

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  • لماذا الاصرار على ان يقوم هؤلاء المرتشين بتفصيل قاعدة دستورية تاتى بغنوشى جديد فى ليبيا .
    هل يثق احد فى لجنة حوار بها الدبيبة الاكبر الاى قالت صحيفة التاينز البريطانية انه اختلس 5 مليار جنيه استرلينى من دم الشعب الليبى وانه متهم بدفع رشى لتمرير قائمى الدبيبة الاصغر الذى يرعى الارهاب علنا ويحارب الجيش الوطنى ويحتمى بالفاسدين .
    فماذا يريد المتعوث الاممى ان يحول ليبيا الى يمن جديد فالطريق الذى اختاره يؤدى الى ذلك

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