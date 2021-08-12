كوبيش: ملتقى الحوار سيعقد اجتماعا بشأن المسائل الخلافية حول القاعدة الدستورية

أخبار ليبيا 24

أكدت البعثة الأممية لدى ليبيا إن الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار لاستعراض مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية يأتي تحضيرًا لاجتماع الملتقى المقبل والحلول التوفيقية الممكنة.

وأشارت البعثة في بيان لها، إلى أن أعضاء لجنة التوافقات وضعوا مقترحات القاعدة الدستورية، إدراكًا منهم للحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في موعدها، وأن أعضاء الملتقى ناقشوا خلال الاجتماع المقترحات المقدمة.

وأوضحت البعثة أن الأعضاء قدموا عديد الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار الليبي، وتعهدوا بمواصلة المشاورات، بما في ذلك مع الأطراف السياسية الفاعلة وغيرها من الأطراف المعنية.

من جانبه شدد المبعوث الأممي يان كوبيش في كلمته الافتتاحية على أن الأفكار والمقترحات التي أعدها الملتقى تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توفيقي، إذا ما تمكن أعضاء الملتقى من استنهاض الإرادة السياسية، وقدموا التنازلات المتبادلة للسير بالبلاد إلى ما بعد حالة المراحل الانتقالية المتواصلة.

وأضاف كوبيتش، “إن الهدف من هذا استكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة. مشيرًا إلى عزم البعثة الأممية عقد اجتماع مباشر لأعضاء ملتقى الحوار في القريب العاجل، لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية بالغة الأهمية ما يمكن من إجراء الانتخابات”.

من جانبه أشار منسق البعثة الأممية ريزدون زينينغا في كلمته أمام الجلسة الختامية إلى أن مسؤولية وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات تقع على عاتق أعضاء الملتقى والأمم المتحدة، وشركاء ليبيا الدوليين مستعدون لدعمهم ومساعدتهم عبر تقديم مقترحات التوصل لحل وسط معقول.