رصد 24 وفاة و2,286 إصابة جديدة بـ”كورونا” في ليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 24 حالة وفاة بمتحوّر كورونا، يوم الأربعاء؛ ليرتفع إجمالي الوفيات منذ تسجيل أول حالة إلى 3,835.

المركز، في تحديثه اليومي؛ أكد أن الحالات الايجابية بلغت 2,286 حالة شكّلت ما نسبته 23% من مجموع العينات الواردة للمركز، والبالغة 9,860 عينة بينما سجل 965 حالة تعافٍ.

يشار إلى أنه، وبحسب بيانات المركز؛ بلغت حالات الإصابة النشطة بفيروس “كورونا”، 69,859 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي الإجمالية 203,045 حالة، وهي مؤشرات دفعت المركز لتكثيف حملات التطعيم حيث بلغ عدد المطعّمين 801,568 شخصًا.

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