استئناف عمليات نقل الوقود من مستودع مصراتة إلى الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، أنه تم الاتفاق مع بلدية مصراتة؛ على استئناف عمليات نقل الوقود من مستودع مصراتة النفطي إلى مدن الجنوب.

ونوع أبو جناح أنه تم أيضًا الاتفاق على تأمين قوافل الوقود، إلى جانب حماية السائقين من كل الخروقات التي تحدث لهم، بالتعاون مع مديريات الأمن بالجنوب والأهالي أيضًا.

أبو جناح؛ وعد، في كلمته التي أوردتها الصفحة الرسمية له، بأنه سيناقش ملف تسعيرة الوقود التي طرحها السائقون مع وزير الاقتصاد .

تجدر الإشارة إلى أن المجلس البلدي بمصراتة قد أصدر بيانًا، خلال الأيام الماضية، أعلن فيه إيقاف إمدادات الوقود بأنواعها إلى مدن الجنوب، بعد التهديدات الأمنية التي تعرض لها السائقون؛ الأمر الذي حدا بنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح إلى التدخل؛ من أجل حلّ هذه المشكلة، والعمل على تأمين قوافل نقل الوقود.