أبوجناح يبحث في الزنتان ملف المصالحة وتأمين الحدود

زار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المهندس رمضان أبوجناح، الزنتان اليوم الخميس، للوقوف على احتياجات المدينة ومشكلاتها، وتناول ملف المصالحة الوطنية، كونه من أولويات الحكومة، كما تحدث عن تأمين الحدود.

واستقبل أبوجناح عضوا المجلس الأعلى للدولة الهادي العمياني وخليفة المدغيو، ووكيل وزارة الحكم المحلي مصطفى التركي، وعميد المجلس البلدي مصطفى الباروني وأعيان وحكماء المدينة وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، حسب البيان المنشور على صفحة نائب رئيس الحكومة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا أبوجناح إلى توحيد الصف بين جميع مناطق ومدن ليبيا، والمشاركة في الانتخابات التي تعد حقًا أصيلًا لكل الليبيين، مؤكدًا على دور الزنتان في حل الإشكاليات العالقة.

وأمس الأربعاء، أعلن أبوجناح استئناف انطلاق شاحنات نقل الوقود إلى الجنوب من مستودع مصراتة النفطي خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب اجتماعه مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، ومديري أمن الجنوب، وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، ورئيس مجلس أعيان وحكماء مدينة مصراتة محمد الرجوبي.

وأفضى الاجتماع «إلى تسوية كل العوائق وضرورة وضع استراحات لقوافل الوقود يتم تأمينها من قبل مديريات الأمن، كلا حسب اختصاصه الجغرافي، معلنين انطلاق شاحنات الوقود خلال الأيام القليلة المقبلة».

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