مصادر: أساس المباحثات بين الدبيبة وأردوغان صرف تعويضات الشركات التركية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مصدر من داخل حكومة الوحدة الوطنية، أن الملف الاقتصادي وتعويضات الشركات التركية، كان أساس المباحثات بين رئيس حكومته عبد الحميد الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما في اسطنبول السبت الماضي .

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن أردوغان طالب الدبيبة بسرعة تدبير المبالغ المستحقة للشركات نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تواجها الحكومة التركية الآن.

وأضاف أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الذي رافق الكبير خلال الزيارة إلى تركيا، اجتمع بنظيره التركي وناقشا آلية السداد على دفعات.

وحققت تركيا جملة من المنافع خلال المباحثات بين الدبيبة وأردوغان، خلال زيارة الأول إلى إسطنبول مطلع الأسبوع، خاصة فيما يتعلق بملفات ما تصفها بالديون المستحقة للشركات التركية في ليبيا، وزيادة التبادل التجاري، والحصول على تسهيلات لمشاريعها.

وأفاد بيان المكتب الإعلامي للدبيبة، بأنه تمت مناقشة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وسبل معالجة المشاكل القائمة بشأن ذلك خاصة ما يتعلق بموضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة.

وذكر أنه تم الاتفاق على وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية التي سيتم من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع اتفاقيات ستسهم في تحقيق ذلك.

كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني لمجلس ما يسمى بـ”التعاون الاستراتيجي الليبي التركي” بالعاصمة طرابلس في أكتوبر المقبل بحضور أردوغان، أي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة ديسمبر.