أم العز الفارسي : الجلسة الافتراضية لملتقى الحوار كانت إيجابية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، إنه لإزالة مخاوف جميع الأطراف الليبية وبث روح الثقة في مخرجات خارطة الطريق فإنه لابد من الاتجاه إلى حلول واقعية لرأب التصدعات التي قد تعيق الوصول إلي الانتخابات في موعدها.

ونوهت، في تدوينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمشاركتها في جلسة افتراضية لملتقى الحوار السياسي، أمس، في إطار تشاوري، استعرضت فيها المقترحات المحالة من لجنة التوافقات، استهلت الجلسة بكلمات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، ومنسق البعثة ريزيدون زيننجا.

ولفتت إلى أن الجلسة شهدت عرض بعض المقترحات والتعليق عليها، على أن تعقد جلسة مباشرة قريبًا لحسم نقاط الخلاف على القاعدة الدستوري، مشيرة إلى أن الحوار كان إيجابيًا وواقعيًا ويؤسس لمرحلة من التوافق من أجل قاعدة دستورية توصل الليبيين إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر.

ورأت، أن الحلول الواقعية تتمثل في أن يلتزم ملتقى الحوار السياسي بخارطة الطريق، وأن يطالب البرلمان بتضمين الخارطة ودسترتها، وأن تلزم الأطراف المعنية بتوحيد المؤسسات بمهامها وكذلك متابعة السلطات التنفيذية .

وأشارت إلى دور المجلس الرئاسي فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية وإجراءات المصالحة الوطنية، وإلى دور الحكومة في إزالة الاحتقانات الناتجة عن ضعف الأداء وتعثر الخدمات، وكذلك دور مجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالالتزام بوظائفهما وخاصة اعتماد القوانين والتشريعات الميسرة للمرحلة للوصول للانتخابات.