حرس السواحل ينقذ 823 مهاجرا

أنقذ حرس السواحل 823 مهاجرًا غير شرعيين في أربع عمليات قبالة سواحل زوارة وأبوكماش وصبراتة والزاوية، أمس الأربعاء.

ونقلت زوارق الحرس المهاجرين إلى نقطة إنزال في مصفاة الزاوية؛ حيث تقدم لهم الدعم والمساعدة، قبل تسليمهم إلى الجهات المختصة، حسب الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع في إطار دوره الإنساني رعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

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